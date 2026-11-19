Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası'nda Mümine Kılıç'tan (76) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Dün akşam saatlerinde yapılan kayıp ihbarının ardından gece saatlerinde bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara jandarma, AFAD, UMKE, AKUT, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler, vatandaşlar ve kadının yakınları katıldı. Erdemli Belediyesinin 30 kişilik ekiple destek verdiği bölgede, kayıp kadının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Erdemli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Ali Çarpar, çalışmaların gece saatlerinden bu yana devam ettiğini belirterek, "Erdemli Belediyesi olarak 30 kişilik bir ekiple jandarma, AFAD ve UMKE ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Tek temennimiz kendisini sağ salim bulup ailesine teslim etmek" dedi.