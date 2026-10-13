Midelerinde zehir taşıdılar!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı.

DHA'nın haberine göre bir süre sonra durdurulan iki şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Sağlık merkezinde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelilerin uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edildi.

Uzman ekiplerin gözetiminde yapılan inceleme sonucunda, şüphelilerin midesinde yuttukları belirlenen 60 kapsül halinde toplam 495 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.

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Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.