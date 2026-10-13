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        Haberler Gündem 3. Sayfa Midelerinde zehir taşıdılar!

        Midelerinde zehir taşıdılar!

        İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin şüphe üzerine sağlık kuruluşuna sevk ettiği 2 yolcunun midesinde 60 kapsül halinde toplam 495 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        Midelerinde zehir taşıdılar!
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı.

        DHA'nın haberine göre bir süre sonra durdurulan iki şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Sağlık merkezinde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelilerin uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edildi.

        Uzman ekiplerin gözetiminde yapılan inceleme sonucunda, şüphelilerin midesinde yuttukları belirlenen 60 kapsül halinde toplam 495 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.

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        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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