Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı Programı'nın 2026 yılı eğitimleri, Muğla'da başladı. Birleşmiş Milletler tarafından 2026'nın "Dünya Kadın Çiftçiler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla bu yıl "Çocuk, Kadın ve İklim" temasıyla gerçekleştirilen programın ilk etkinlikleri, Menteşe ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda gerçekleşti.

4/A sınıfı öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitime Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Levent Uyan katıldı. Şubenin teknik personelleri Nezahat Omak ve Emine Şirin tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere tarım, çevre ve iklim konularında bilgi aktarıldı.

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Programla çocukların doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi, tarımsal üretim süreçlerini tanımaları, gıda güvenilirliği ve tarım teknolojileri konusunda farkındalık kazanmaları amaçlandı. Eğitimlerde ayrıca sağlıklı ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının önemi üzerinde duruldu.

"Dünya Kadın Çiftçiler Yılı" kapsamında kadın çiftçilerin tarımsal üretim, hayvancılık, gıda işleme, pazarlama ve kırsal kalkınmadaki rollerine de dikkat çekildi. Kadınların tarım ve gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğine sağladığı katkılar öğrencilere anlatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) iklim gündemiyle uyumlu olarak iklim değişikliği, doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliğine dirençli tarımsal üretim konularında da bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere çevresel sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için bireysel katkının önemi aktarıldı.

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Eğitim kapsamında Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması hakkında da bilgi verildi. Ambalajların depozito sistemiyle iade edilmesi, geri kazanımın desteklenmesi, atık miktarının azaltılması ve sıfır atık anlayışının günlük yaşama kazandırılması konuları ele alındı.

Programla çocukların küçük yaşlardan itibaren tarım ve üretim süreçlerini tanımaları, çevreye duyarlı ve bilinçli tüketim alışkanlıkları edinerek sürdürülebilir yaşam anlayışını benimsemeleri hedefleniyor.