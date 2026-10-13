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        Haberler Gündem Güncel Muğla'nın yerel lezzetleri İstanbul'daki GastroShow 2026'da tanıtıldı

        Muğla'nın yerel lezzetleri İstanbul'daki GastroShow 2026'da tanıtıldı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, 9-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen GastroShow 2026'ya katılarak kentin tarımsal üretim gücünü, gastronomi zenginliğini ve yerel değerlerini tanıttı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kooperatiflerimizin, kadın üreticilerimizin ve yerel işletmelerimizin yanında olmaya, onların ürünlerini yeni pazarlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Muğla'nın sofrasında yalnızca lezzet değil; emek, kültür ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir miras var. Bu mirası koruyarak Muğla'nın değerlerini ülkemize ve dünyaya tanıtmayı sürdüreceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 13:32 Güncelleme:
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        Muğla'nın yerel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, 9-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen GastroShow 2026’da Muğla'nın coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerini sektör temsilcileriyle buluşturdu. Üretici kooperatifleri, kadın girişimleri, yerel işletmeler ve sektör paydaşlarının bir araya geldiği organizasyonda yeni iş birlikleri ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, GastroShow 2026'da; MELSA, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi, Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Datça Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ortaca El Ele Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Bodrum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Bodrum Yadigârı, EGET Vakfı, Eminems Olive Oil ve Olivrum yer aldı.

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        SIFIR ATIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

        GastroShow 2026'nın ana temalarından biri olan "Sıfır Atık" kapsamında tarımsal ürünlerin üretimden son kullanıcıya kadar geçen süreçte verimli ve sürdürülebilir yöntemlerle değerlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Gıda kayıplarının ve israfın azaltılması, tarımsal ürünlerin atığa dönüşmeden farklı kullanım alanlarıyla ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynakların korunmasına yönelik iyi uygulamalar ziyaretçilerle paylaşıldı.

        Muğla'nın yerel ürünlerinin kalite, lezzet ve özgün niteliklerinin tanıtılması amacıyla etkinlik boyunca tadımlar gerçekleştirildi. Ziyaretçiler ve sektör temsilcileri Muğla'ya özgü ürünleri yakından tanıma fırsatı bulurken, üreticiler de ürünlerini farklı pazarlara ulaştırmaya yönelik temaslarda bulundu.

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        "MUĞLA'NIN DEĞERLERİNİ GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla, bereketli toprakları, köklü üretim kültürü ve kendine özgü lezzetleriyle çok büyük bir zenginliğe sahip. Biz üreticimizin emeğini koruyarak geleceğe taşımak istiyoruz. Kooperatiflerimizin, kadın üreticilerimizin ve yerel işletmelerimizin yanında olmaya, onların ürünlerini yeni pazarlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Muğla’nın sofrasında yalnızca lezzet değil; emek, kültür ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir miras var. Bu mirası koruyarak Muğla’nın değerlerini ülkemize ve dünyaya tanıtmayı sürdüreceğiz" dedi.

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