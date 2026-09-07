Muğla'da orman yangını rüzgarla büyüdü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının etkili rüzgarla kısa sürede büyüdüğü öğrenildi
Giriş: 07 Eylül 2026 - 08:05 Güncelleme:
Muğla'dan orman yangını haberi geldi. Edinilen bilgiye göre Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGIN RÜZGARLA BÜYÜDÜ
AA'daki habere göre bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.
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