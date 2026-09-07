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        Haberler Gündem Çevre Muğla'da orman yangını rüzgarla büyüdü

        Muğla'da orman yangını rüzgarla büyüdü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler​​​​​​​ müdahale ediyor. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının etkili rüzgarla kısa sürede büyüdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 08:05 Güncelleme:
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        Muğla'da orman yangını rüzgarla büyüdü

        Muğla'dan orman yangını haberi geldi. Edinilen bilgiye göre Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        YANGIN RÜZGARLA BÜYÜDÜ

        AA'daki habere göre bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.

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        #Muğla
        #Muğla orman yangını
        #Menteşede orman yangını
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