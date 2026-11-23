İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camisi çevresinde sabah namazı saatlerinde namaz kılmak için camiye gelen vatandaş, aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., park edilen araç sebebiyle beklemek zorunda kaldı.

Araç sahibinin gelmesi üzerine öfkelenen F.K., vatandaşın boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Vatandaşın özür dilemesine rağmen F.K., "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" diyerek tehditler savurdu. F.K.'nın daha sonra dubaları yere fırlattığı ve cami imamına da hakaret ettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. F.K., tehdit, hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlamaları kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

REKLAM

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.