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        Önce motosiklet sonra cansız beden bulundu!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu sabah önce yol kenarındaki kanalda bir motosiklet, ardından bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        Önce motosiklet sonra cansız beden bulundu!
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        Marmaris’in Karadere mevkiinde bu sabah önce yol kenarındaki kanalda bir motosiklet, ardından bir erkek cesedi bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre Marmaris Karadere mevkinde, saat 07.30 sıralarında yol kenarındaki kanalda bir motosiklet bulundu. Motosikletin biraz gerisinde bölgede hareketsiz yatan bir erkeği fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #Muğla
        #MARMARİS
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