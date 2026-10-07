Oyuncu Berna Laçin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin, İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Laçin'in Üsküdar'daki evinde de mahkeme kararı doğrultusunda arama yapıldı
Giriş: 07 Ekim 2026 - 20:17 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma” ifadelerini kullanan oyuncu Berna Laçin hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma TCK'nın 216. maddesi kapsamında
Laçin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Evinde arama yapıldı
Berna Laçin'in Üsküdar'daki evinde mahkeme kararı doğrultusunda arama yapıldığı öğrenildi.
FOTO: DHA
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