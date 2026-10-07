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        Haberler Gündem Oyuncu Berna Laçin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

        Oyuncu Berna Laçin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin, İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Laçin'in Üsküdar'daki evinde de mahkeme kararı doğrultusunda arama yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 20:17 Güncelleme:
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma” ifadelerini kullanan oyuncu Berna Laçin hakkında soruşturma başlattı.

        Soruşturma TCK'nın 216. maddesi kapsamında

        Laçin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma açıldı.

        Soruşturma kapsamında Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Evinde arama yapıldı

        Berna Laçin'in Üsküdar'daki evinde mahkeme kararı doğrultusunda arama yapıldığı öğrenildi.

        FOTO: DHA

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        #berna laçin
        #haberler
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