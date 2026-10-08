Sakarya Valiliği'nden "konser" açıklaması

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında, bir firma tarafından düzenlenmesi planlanan konser etkinliğinin "Valilik tarafından etkinliğe 1 gün kala iptal edildiği" yönünde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bahse konu etkinliğin düzenlenmesine ilişkin organizasyon şirketince 24 Eylül 2026'da Valiliğe başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiği ve Valilik tarafından 2 Ekim 2026'da cevap yazısının organizasyon şirketine tebliği edildiği kaydedildi.

Yapılan değerlendirmede, söz konusu etkinliğin gerçekleştirilmesinin planlandığı otelin mevcut ruhsatıyla bu nitelikteki etkinliğin düzenlenemeyeceği ifade edilen açıklamada, ancak etkinliğin yapılacağı alanın bildirilmesi ve mevzuata uygun, gerekli şartları taşıyan bir yer bulunması halinde, ilgili kurumlarca gerekli incelemeler yapılarak izin verilebileceğinin organizasyon şirketine bildirildiği aktarıldı.

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Açıklamada, organizasyonun yapılmasının planlandığı alanın devlet arazisi niteliğinde olduğu kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu alanın kullanımı için organizasyon şirketi tarafından herhangi bir kiralama, tahsis veya benzeri bir talepte bulunulmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, gerekli kullanım, tahsis ve kiralama işlemleri gerçekleştirilmeden devlet arazisi niteliğindeki bu alanda organizasyon düzenlenmesine izin verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Valilik tarafından etkinlikten 1 gün önce iptal edildiği' yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır."