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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sancaktepe’de pazar yerinde bıçaklı kavga: Biri çocuk 6 yaralı

        Sancaktepe’de pazar yerinde bıçaklı kavga: Biri çocuk 6 yaralı

        Sancaktepe'de pazar yerinde çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 13:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Pazarda bıçaklı kavga: 1'i çocuk 6 yaralı

        Olay, saat 08.04'te Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi üzerindeki halk pazarında meydana geldi. İddiaya göre, pazar yeri nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 5 kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa H.'nin (47) yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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