Sancaktepe’de pazar yerinde bıçaklı kavga: Biri çocuk 6 yaralı

Olay, saat 08.04'te Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi üzerindeki halk pazarında meydana geldi. İddiaya göre, pazar yeri nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 5 kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa H.'nin (47) yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.