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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da sulama kanalları ve baraj göllerine giriş yasaklandı

        Şanlıurfa'da sulama kanalları ve baraj göllerine giriş yasaklandı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sulama kanalları, baraj gölleri ve göletlerde meydana gelen boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 13:24 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da sulama kanalı ve baraj gölü yasağı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, bu yıl boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin etkili olduğunu belirtti.

        Önceki yılların aynı dönemine kıyasla sulama kanalları ve baraj göllerindeki boğulma olaylarının sayısında önemli oranda azalma sağlandığını ifade eden Şıldak, buna rağmen son günlerde özellikle çocuk ve gençlerin hayatını kaybettiği boğulma vakalarının yaşandığını kaydetti.

        Vatandaşlara çağrıda bulunan Şıldak, sulama kanalları, baraj gölleri ve göletlerin serinlemek ve yüzmek için uygun olmadığını vurgulayarak, bu alanlara girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu hatırlattı.

        Yasaklama kararına uymayanlar hakkında idari para cezası uygulandığını belirten Şıldak, vatandaşlardan yasaklanan alanlarda suya girmemelerini ve çocuklarının da bu alanlara girmesine izin vermemelerini istedi.

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