Şezlong kavgasında serbest kalan şüpheliye tutuklama

Olay, 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında Mersinalanı Mahallesi’ndeki bir plajda meydana geldi. İpek Akıncı ve A.A. arasında iddiaya göre ‘şezlong’ nedeniyle tartışma çıktı. A.A., tartışma sırasında Akıncı’nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İpek Akıncı, nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Akıncı, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Bu arada yaşanan tartışma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Akıncı'nın bağırdığı ve sandalyeyi fırlattığı anlar yer aldı.

‘KAÇMA VE DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ’

Karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Seferihisar 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu olayda somut delillerin bulunması, olayın oluş şekli, suçun vasıf ve mahiyeti, dosyanın mevcut delil durumu, delillerin henüz toplanmamış olması ile şüphelinin kaçma şüphesini ve delilleri karartma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına karar verip tutuklama kararı çıkardı.