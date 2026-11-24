Türkiye'nin terör sorununu sona erdirmek ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamak amacıyla yürüttüğü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sürecinde kritik bir aşamaya gelindi. Siyasi ve hukuki hazırlıkların ardından gözler artık sahadaki silahsızlanmanın doğrulanmasına çevrildi.

27 Kasım Cuma günü yapılacak Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, bu açıdan önemli bir dönemeç olacak. Güvenlik birimlerinin hazırladığı değerlendirmelerin, özellikle MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) saha tespitlerinin MGK gündemine gelmesi bekleniyor.

Ankara’da yapılan değerlendirmelere göre, bu toplantıdan PKK’nın bütün unsurlarıyla silah bıraktığına ve örgütsel varlığını tamamen sona erdirdiğine ilişkin nihai bir teyit kararı çıkması beklenmiyor. Toplantının daha çok mevcut durumun fotoğrafının çekilmesi ve eksiklerin belirlenmesine yönelik olması öngörülüyor.

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DÖRT KAMP BOŞALTILDI, GARA VE HAKURK BEKLENİYOR

Sürecin sahadaki en somut gelişmelerinden biri, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yaşandı. Güvenlik kaynaklarının 12 Ekim’de yaptığı açıklamaya göre PKK/KCK, Metina’nın Baze bölgesindeki Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli dört barınma alanını 8 Ekim itibarıyla boşalttı. Bu gelişme, örgütün Türkiye sınırına yakın ve çatışma riski bulunan alanlardan çekilmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sınır hattındaki bazı mağaraların boşaltıldığını, Sincar’da Irak hükümetinin kontrolünün güçlendiğini ve Başika Kampı’nın görevini tamamladığını açıklamıştı. Ancak dört barınma alanının boşaltılması, örgütün Irak’ın kuzeyindeki bütün kamplarını terk ettiği anlamına gelmiyor.

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Özellikle Gara ve Hakurk bölgelerindeki yapılanmanın durumu, silah ve mühimmatın akıbeti ile örgüt mensuplarının nereye çekildiği, güvenlik değerlendirmesinin önemli başlıkları arasında. Beklenti yalnızca barınma alanlarının boşaltılması değil; bu bölgelerdeki silahlı kapasitenin ortadan kaldırılması ve yeniden yapılanma ihtimalinin önlenmesi.

EN BÜYÜK BELİRSİZLİK ENVANTER

Sürecin en kritik sorusu şu: PKK gerçekten ne kadar silah bıraktı? Örgütün fesih kararı ve silahlı mücadeleyi sonlandırma açıklamaları bulunuyor. Ayrıca bazı bölgelerden çekilme yönünde adımlar atıldığı da güvenlik kaynaklarınca doğrulanıyor. Ancak bugüne kadar kamuoyuna açıklanmış, bağımsız biçimde doğrulanabilir bir toplam silah teslim envanteri bulunmuyor. Kaç uzun namlulu silahın teslim edildiği, kaç ağır silahın devre dışı bırakıldığı, mühimmat miktarı ve örgütün depolarındaki silahların ne kadarının imha edildiği konusunda açıklanmış kesin bir bilanço yok. Bir kampın boşaltılması, o kamptaki silahların teslim edildiği veya imha edildiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle silahların yalnızca belirli bölgelerden çıkarılması değil, yeniden kullanılmalarını engelleyecek biçimde kontrol altına alınması gerekiyor. Örgüt mensuplarının teslim olması, silahların teslimi, depoların ve mağaraların boşaltılması ile örgütsel komuta yapısının tasfiyesi birbirinden ayrı başlıklar olarak değerlendiriliyor.

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MİT VE TSK’NIN RAPORLARI

27 Kasım toplantısında ele alınması beklenen güvenlik değerlendirmesinin dört temel başlık üzerinde yoğunlaşması öngörülüyor:

1- SAHA VE KAMP TESPİTLERİ: Irak’ın kuzeyinde boşaltıldığı bildirilen barınma alanlarının fiilen boş olup olmadığı, mağaraların ve tünellerin durumu, örgüt mensuplarının çekildiği yeni bölgeler ve sınır güvenliği açısından oluşabilecek riskler.

2- SİLAH VE MÜHİMMAT ENVANTERİ: Teslim edilen veya imha edilen silahların durumu, mühimmat depoları, ağır silahlar ve örgütün elinde kalmış olabilecek silahlı kapasite.

3- ÖRGÜTSEL YAPILANMA: Kandil başta olmak üzere üst düzey yönetimin tutumu, dağ kadrolarının hareketliliği, Avrupa yapılanması ve Suriye’deki bağlantılı unsurların silahsızlanma sürecine uyumu.

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4- GÜVENLİK RİSKİ VE TEYİT: Çekilmenin kalıcı olup olmadığı, yeniden silahlı yapılanma ihtimali, Türkiye’ye yönelik operasyonel tehdidin ortadan kalkıp kalkmadığı.

Burada MİT’in istihbarat ve örgütsel yapılanmaya ilişkin değerlendirmeleriyle TSK’nın sahadaki askeri tespitlerinin karşılaştırılması önem taşıyor. Esas olan, örgütün kendi açıklaması değil, devletin güvenlik kurumlarının bağımsız tespitidir.

SÜREÇ NİÇİN YAVAŞLADI?

Sürecin yavaşlamasının temel nedenlerinden biri, silahsızlanmanın tamamlandığının henüz bütün boyutlarıyla doğrulanamaması. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan son değerlendirmelerde, Gara ve Hakurk’taki alanların boşaltılması ve buradaki silahlarla malzemelerin imhası önemli eşikler olarak gösteriliyor. Bu nedenle teyit kararının ocak ayına kalabileceği yönünde değerlendirmeler bulunuyor. Bir diğer sorun, örgütün üst yönetimiyle sahadaki kadrolar arasındaki sürecin nasıl yürütüleceği. Örgüt yöneticilerinin hukuki güvencelere ilişkin beklentileri de siyasi ve hukuki müzakerelerin başlıklarından biri.

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DEM Parti cephesinde ise silah bırakma sürecinde henüz yeterli somut ilerleme sağlanmadığı görüşü dile getiriliyor. Sezai Temelli’nin açıklamaları, siyasi beklentilerle güvenlik kurumlarının öncelikleri arasındaki mesafeyi ortaya koyuyor.

SİNCAR VE SURİYE DOSYASI KAPANMADI

Güvenlik bilançosu yalnızca Irak’ın kuzeyindeki kamplarla sınırlı değil. Sincar’daki örgüt yapılanmasının geleceği de önemli bir başlık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgenin Irak hükümetinin kontrolüne bırakılması yönünde gelişmeler yaşandığını açıklamıştı. Bununla birlikte bölgedeki örgüt mensuplarının tamamının silahlı yapıdan ayrıldığına ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bir teyit bulunmuyor.

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Suriye’deki gelişmeler de sürecin güvenlik boyutunu doğrudan etkiliyor. PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının bağlantılı yapılanmalara nasıl yansıyacağı, bu yapıların komuta ve silahlı kapasitesinin nasıl tasfiye edileceği, Ankara’nın yakından izlediği konular arasında. Yalnızca Türkiye sınırları içerisindeki silahlı varlığın sona ermesi yeterli görülmüyor. Türkiye’ye yönelik tehdidin kaynaklarının da ortadan kaldırılması hedefleniyor.

HUKUKİ SÜREÇ GÜVENLİK TEYİDİNE BAĞLI

10 Ağustos’ta kabul edilen ve 18 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, sürecin hukuki ayağını oluşturuyor.

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Ancak kanundaki bazı hükümlerin uygulanabilmesi için PKK/KCK ve bağlantılı yapıların faaliyetlerini sona erdirdiğinin ve silahlarını bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi, ardından MGK tarafından teyit edilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarına göre bu süreç tamamlandığında ikinci aşamaya geçilecek. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu ile Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu da bu aşamada devreye girecek.

Yaklaşık 4 bin kişinin yasal düzenlemeden yararlanabileceğine ilişkin değerlendirmeler bulunuyor. Ancak bu sayı, gerçekleşmiş tahliyeleri değil, olası hukuki sonuçlara ilişkin beklentiyi ifade ediyor.

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Bugünkü tablo üç ayrı başlıkta değerlendirilebilir:

Olumlu gelişmeler: Örgütün fesih kararı, silahlı mücadeleyi sona erdirme açıklaması, Türkiye sınırına yakın bazı alanlardan çekilme ve Metina’daki dört barınma alanının boşaltılması.

Henüz tamamlanmayan başlıklar: Gara ve Hakurk’taki yapılanmanın tasfiyesi, silah ve mühimmatın eksiksiz envanteri, Kandil’deki örgütsel yapılanmanın geleceği, Sincar ve Suriye’deki bağlantılı unsurların durumu.

En önemli güvenlik kriteri: Örgütün yeniden silahlı yapılanmaya gitme kapasitesinin ortadan kaldırılması ve Türkiye’ye yönelik tehdidin kalıcı biçimde sona ermesi.

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MİT ve TSK’nın tespitleri, bundan sonraki takvimin belirlenmesinde etkili olacak. Sürecin başarısı, kaç kampın boşaltıldığıyla değil, silahlı kapasitenin gerçekten ortadan kaldırılıp kaldırılmadığıyla ölçülecek.