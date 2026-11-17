Şırnak'ın Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi Yeni Çarşı mevkisinde sabah alt katı iş yeri olan bir evde henüz bilinmeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler olası yeni bir çökme riskine karşı güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Ölen ya da yaralının olmadığı olayda, çöken evin enkazı alt kattaki iş yeri ve park halindeki 2 araçta hasara yol açtı.

Dağkapı Mahallesi Muhtarı Cafer Ebret, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısmen çökme meydana gelen evin çok eski olduğunu, dün kendisini arayan ev sahibi ile yapının durumu hakkında görüştüklerini belirtti.

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Can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Ebret, "Ev sahibi dün beni aradı, 'Bu ev için neler yapabiliriz?' diye sordu. Allah'a şükürler olsun can kaybı yok, kimse altında kalmadı. Akşam park edilen iki araçta ve bir iş yerinde hasar var" dedi.