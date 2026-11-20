Sivas kent merkezindeki bir mahalleden geçen deredeki renk değişimi ve koku, vatandaşları endişelendirdi.

İHA'nın haberine göre, kent merkezinde yer alan Mevlana Mahallesi'nden geçen bir derede suyun rengi değişti, koku yayılmaya başladı. Mevlana Mahallesi'nin yanı sıra Çarşıbaşı Mahallesi'nde de yayılan kokunun sebebi merak konusu oldu.

Deredeki durumun vatandaşları endişelendirdiğini ifade eden Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, "Dün mahallemizde, askeri bölgeden gelen hat üzerinden Devlet Su İşleri'ne ait taşkın su kanalına yakıt karışması sonucu ciddi bir koku sorunu yaşanmıştır. Yapılan incelemelerde yakıt kaynaklı kokunun Mevlana Mahallesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar yayıldığı görülmüştür" dedi.

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Sorunun kaynağının belirlenmesi gerektiğini söyleyen Burak Zakir Baş ise, "Sorunlarımızı ilgili makamlara bildirmemize rağmen hiçbir şekilde geri dönüş alamadık. Bizim en büyük sıkıntımız yaşadığımız sorunlardan ziyade, bu sorunları anlatabileceğimiz bir muhatabın olmamasıdır. Bizler mahallemizin seçilmiş temsilcileriyiz. Vatandaşımızın sorununu dinliyor, çözüm bulmak için girişimlerde bulunuyoruz. Sorunlarımızın duyulmasını, dikkate alınmasını ve artık çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.