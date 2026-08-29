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        Adalet Bakanlığı personelleri için ‘İnsan Odaklı Gelişim Bürosu’ kuruldu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı personellerinin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve ihtiyaç duydukları alanlarda destek vermek amacıyla 'İnsan Odaklı Gelişim' Bürosunu faaliyete geçirdiklerini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 14:50 Güncelleme:
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        İnsan Odaklı Gelişim Bürosu kuruldu

        Merkez teşkilatı ve adliyelerde görev yapan personelin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde "İnsan Odaklı Gelişim Bürosu" faaliyete geçirildi.

        Büro aracılığıyla, personellerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemesi ve ihtiyaç duydukları durumlarla ilgili destek olmanın amaçladığı ifade edildi.

        Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü olarak; merkez teşkilatımızda ve adliyelerimizde görev yapan personelimizin yanında olmak, kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek ve sunulan hizmetlerin niteliğini daha da artırmak amacıyla İnsan Odaklı Gelişim Bürosu faaliyete geçirilmiştir. Büromuz tarafından; Personelimize yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. Bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, çift terapisi ile çocuk ve ergen danışmanlığı hizmetleri, alanında uzman psikologlar tarafından yüz yüze ve çevrim içi olarak Türkiye genelindeki tüm adliye personelimize sunulmaktadır. İnsanı merkeze alan yönetim anlayışımız doğrultusunda, personelimizin yanında olmaya, onların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. İnsan Odaklı Gelişim Büromuzun teşkilatımıza ve tüm personelimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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        GÜRLEK: İNSAN ODAKLI GELİŞİM BÜROMUZU FAALİYETE GEÇİRDİK

        Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

        "Adalet hizmetlerinde başarı, güçlü, nitelikli ve kendini geliştiren insan kaynağıyla mümkündür. Bu anlayışla; merkez teşkilatımızda ve adliyelerimizde görev yapan personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak amacıyla İnsan Odaklı Gelişim Büromuzu faaliyete geçirdik. Büromuzda görev yapan uzman psikologlarımız; bireysel danışmanlıktan aile ve çift danışmanlığına, çocuk ve ergen danışmanlığına kadar farklı alanlarda, Türkiye genelindeki personelimize yüz yüze ve çevrim içi destek sunacak. Adalet teşkilatımıza özveriyle hizmet eden her bir çalışma arkadaşımızın yanında olmaya, onların gelişimine ve çalışma hayatına değer katacak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz."

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        #İnsan Odaklı Gelişim Bürosu
        #Adalet Bakanlığı
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        #Akın Gürlek
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