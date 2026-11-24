Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi
Aksaray - Nevşehir karayolu Alayhan mevkiinde, Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. İlk belirlemelere göre 19 kişinin yaralandığı öğrenildi. 112 ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Giriş: 24 Kasım 2026 - 14:02 Güncelleme:
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında meydana geldi.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
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