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        Haberler Gündem Bahçelievler'de toprak kayması! Göçük altında kalanlar var

        Bahçelievler'de toprak kayması! Göçük altında kalanlar var

        Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında iki kişi kalırken, olay yerine sevk edinilen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 13:04 Güncelleme:
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        Bahçelievler'de toprak kayması! Göçük altında kalanlar var

        İstanbul Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.

        Göçük altında kalan işçiler olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.

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        #Bahçelievler
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        #toprak kayması
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