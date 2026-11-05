Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda

Antalya'nın, Kekova Adası yakınlarında su altı kazılarında ortaya çıkarılan gemi batığı, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en eski batığı olarak girdi. Batığa ait yaklaşık 4 bin 700 yıllık amforalar bulunduğu duyurulmuştu. İşte detaylar...(AA)