Bahçelievler'de toprak kayması! Göçük altında kalanlar var
Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında iki kişi kalırken, olay yerine sevk edinilen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Giriş: 05 Kasım 2026 - 13:04 Güncelleme:
İstanbul Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.
Göçük altında kalan işçiler olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.
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