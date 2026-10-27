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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Çiftçi: 625 örgüte bin 741 operasyon gerçekleştirildi

        Bakan Çiftçi: 625 örgüte bin 741 operasyon gerçekleştirildi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda bu yıl 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirildiğini, 8 bini aşkın şüphelinin ise tutuklandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 09:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "625 örgüte bin 741 operasyon"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu yıl 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirildiğini ve 8 bini aşkın şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

        Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaçakçılık, organize suçlar ve mali suçlarla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği Güvenlik Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Göreve başladıkları ilk günden itibaren yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadeleyi öncelikleri arasına aldıklarını vurgulayan Çiftçi, "Bu yıl içerisinde 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirdik, 8 bini aşkın şüphelinin tutuklanmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

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        Yurt dışından gerçekleştirilen iadelerde son 5 yılın ortalamasının 5-6 katını aşan seviyelere ulaştıklarını aktaran Çiftçi, gelecek dönemde mücadeleyi daha da yoğunlaştırarak suç şebekelerinin faaliyet alanlarını daraltacaklarını bildirdi.

        Çiftçi, organize suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı vererek, şunları kaydetti:

        "Vatandaştan tehditle haraç isteme cüretinde bulunan haramiler şunu iyi bilsin: Bu ülkede kimse kendini hukukun üstünde göremez, hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz. Kaçanları da saklananları da bulur, adalete teslim ederiz."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suç örgütlerine hareket alanı bırakmayan ve milletin huzurunu esas alan güvenlik anlayışıyla mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Çiftçi, "Çetelere nefes aldırmayacağız." ifadesini kullandı.

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