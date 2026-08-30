Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakan Çiftçi: Provokasyon peşinde koşan 4 şahıs gözaltında

        Bakan Çiftçi: Provokasyon peşinde koşan 4 şahıs gözaltında

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon peşinde koşan 4 şahıs, emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği 'Terörsüz Türkiye' sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir. Milli Birlik ve Kardeşlik iklimimizi zehirlemeye cüret eden her provokatör hak ettiği muameleyi görecektir." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 12:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Provokasyon peşinde koşan 4 şahıs gözaltında"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği 'Terörsüz Türkiye' sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir." ifadesini kullandı.

        AA'da yer alan habere göre Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin provokasyonlara asla geçit vermeyeceğini belirtti.

        "Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği 'Terörsüz Türkiye' sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir." açıklamasında bulunan Çiftçi, Milli Birlik ve Kardeşlik iklimini zehirlemeye cüret eden her provokatörün hak ettiği muameleyi göreceğinin altını çizdi.

        REKLAM

        Çiftçi, Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asan 4 kişinin, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındığını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemimizden tamamen çıkarmak ve toplumsal bütünleşmemizi pekiştirmek için devletimizin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, ülkemizin ayağındaki prangalardan kurtulup her bir ferdine huzur ve refah sunacak bir kapının açılmasıdır. Bu hassas dönemin her türlü provokasyon ve istismardan uzak tutulması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz. Şimdi önümüzde kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, enerjimizi kalkınmaya, üretime ve milletimizin refahına yöneltecek yeni bir dönem var. Bu tarihi süreçte siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza kadar herkese çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'nin istikameti huzur, birlik ve güçlü yarınlardır."

        DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        DHA'da yer alan habere göre Diyarbakır Valiliği de, kentte bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini astıkları belirlenen 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Diyarbakır Valiliği, kentte bazı sokaklara terör örgütü üyelerinin posterlerinin asıldığına ilişkin sanal medyada yer alan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Olayın münferit olduğu ve kent geneline yayılmış bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilerek, “Diyarbakır’da bazı sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığına ilişkin sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlara istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür. Diyarbakır’da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir. Birkaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bazı ara sokaklarda birkaç yere terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığının belirlenmesi üzerine, emniyet birimlerimizce gerekli çalışma yapılarak, bu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişi 30.08.2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmeye yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyecek; halkımızın huzuruna ve milletimizin kardeşliğine yönelen her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir” denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #haberler
        #Diyarbakır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Yılmaz'dan KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklama
        Yılmaz'dan KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı