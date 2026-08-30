İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği 'Terörsüz Türkiye' sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir." ifadesini kullandı.

AA'da yer alan habere göre Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin provokasyonlara asla geçit vermeyeceğini belirtti.

"Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği 'Terörsüz Türkiye' sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir." açıklamasında bulunan Çiftçi, Milli Birlik ve Kardeşlik iklimini zehirlemeye cüret eden her provokatörün hak ettiği muameleyi göreceğinin altını çizdi.

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Çiftçi, Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asan 4 kişinin, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemimizden tamamen çıkarmak ve toplumsal bütünleşmemizi pekiştirmek için devletimizin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, ülkemizin ayağındaki prangalardan kurtulup her bir ferdine huzur ve refah sunacak bir kapının açılmasıdır. Bu hassas dönemin her türlü provokasyon ve istismardan uzak tutulması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz. Şimdi önümüzde kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, enerjimizi kalkınmaya, üretime ve milletimizin refahına yöneltecek yeni bir dönem var. Bu tarihi süreçte siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza kadar herkese çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'nin istikameti huzur, birlik ve güçlü yarınlardır."

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

DHA'da yer alan habere göre Diyarbakır Valiliği de, kentte bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini astıkları belirlenen 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliği, kentte bazı sokaklara terör örgütü üyelerinin posterlerinin asıldığına ilişkin sanal medyada yer alan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Olayın münferit olduğu ve kent geneline yayılmış bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilerek, “Diyarbakır’da bazı sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığına ilişkin sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlara istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür. Diyarbakır’da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir. Birkaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bazı ara sokaklarda birkaç yere terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığının belirlenmesi üzerine, emniyet birimlerimizce gerekli çalışma yapılarak, bu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişi 30.08.2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmeye yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyecek; halkımızın huzuruna ve milletimizin kardeşliğine yönelen her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir” denildi.