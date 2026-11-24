Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 5 ayrı soruşturma kapsamında birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda, haklarında işlem yapılan toplam 332 şüpheliden 245'i yakalanırken, soruşturmalarda tespit edilen toplam işlem hacminin yaklaşık 27,1 milyar lira olduğu bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumun huzurunu ve vatandaşların güvenliğini hedef alan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "ARPA" isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve yaklaşık 12 milyar liralık işlem hacmine ulaştığının tespit edildiğini aktaran Gürlek, 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini kaydetti. Operasyonlarda 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüphelinin yakalandığını, 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

YARAMAZLAR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN 6,1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ise kamuoyunda "Yaramazlar" olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. 106 şüpheliye yönelik Sakarya merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

AFYONKARAHİSAR'DA 3,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi belirlendi. Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

DENİZLİ'DE 3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir diğer yasa dışı bahis soruşturmasında, 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunması, bir diğeri hakkında ise yakalama kararı olması nedeniyle 6 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SAMSUN'DA 1,5 MİLYAR LİRALIK SUÇ GELİRİ İNCELEMESİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında ise 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

"ADALETTEN KAÇABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNMESİNLER"

Operasyonlarda görev alan kolluk birimlerine ve soruşturmaları yürüten Cumhuriyet başsavcılıklarına teşekkür eden Bakan Gürlek, "Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin. Suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.