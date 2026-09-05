Başkent'te uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı
Giriş: 05 Eylül 2026 - 09:55 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulanıyor.
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