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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkent'te uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

        Başkent'te uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 09:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Başkent'te uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulanıyor.

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