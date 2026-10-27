Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Başlarından vurulmuş halde bulundular!

        Başlarından vurulmuş halde bulundular!

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 25 yaşındaki iki genç, farklı adreslerde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 13:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Başlarından vurulmuş halde bulundular!

        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Emir Özarslan otomobilin içerisinde, Fatih Yıldız ise Alparslan Mahallesi’ndeki evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

        İhbar üzerine savcılık ve güvenlik güçleri inceleme yaptı. İncelemelerin ardından iki gencin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arkadaş oldukları öğrenilen iki gencin ölümünün bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

        Fotoğraftakiler: Emir Özarslan ve Fatih Yıldız

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'de Kazakistanlı kadının düşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı; ev arkadaşı ve sevgilisi gözaltında

        Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – ŞİŞLİ'de kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçtikten sonra düşerek ölen Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova'nın (26), çatıda otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafı çeken Rusya uyruklu ev arkadaşı Daria B.'nin (22), ç...
        #haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"