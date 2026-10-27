Şişli'de Kazakistanlı kadının düşmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı; ev arkadaşı ve sevgilisi gözaltında

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – ŞİŞLİ'de kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçtikten sonra düşerek ölen Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova'nın (26), çatıda otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafı çeken Rusya uyruklu ev arkadaşı Daria B.'nin (22), ç... Daha Fazla Göster Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – ŞİŞLİ'de kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçtikten sonra düşerek ölen Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova'nın (26), çatıda otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafı çeken Rusya uyruklu ev arkadaşı Daria B.'nin (22), çatının kenarında oturmaması için uyardığı Bekmakhanova'nın kendisine, "Burada oturacağım, sen uyu" dediğini anlattığı öğrenildi. Polis, Bekmakhanova'nın olaydan önce sevgilisinin yanına gittiğini ve saat 07.40 sıralarında buradan ayrıldığını belirledi. Soruşturmada kadının ev arkadaşı Daria B. ile sevgilisi Mazhar T. (35), savcılık kararıyla gözaltına alındı. (DHA) Daha Az Göster