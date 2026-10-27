Başlarından vurulmuş halde bulundular!
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 25 yaşındaki iki genç, farklı adreslerde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Giriş: 27 Ekim 2026 - 13:50 Güncelleme:
Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Emir Özarslan otomobilin içerisinde, Fatih Yıldız ise Alparslan Mahallesi’ndeki evinde silahla vurulmuş halde bulundu.
İhbar üzerine savcılık ve güvenlik güçleri inceleme yaptı. İncelemelerin ardından iki gencin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arkadaş oldukları öğrenilen iki gencin ölümünün bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
Fotoğraftakiler: Emir Özarslan ve Fatih Yıldız
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