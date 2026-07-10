CHP'de yeni atamalar ve fesihler
CHP Sözcüsü Sarı: 15 il teşkilatımıza il başkanlarının ataması yapıldı, 7 il teşkilatı daha feshedildi
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 18:27 Güncelleme:
CHP Sözcüsü Sarı, MYK sonrası yaptığı açıklamada "Afyonkarahisar il ve Merkez ilçe yönetimi, Giresun il ve Merkez ilçe yönetimi, Trabzon il ve Ortahisar ilçesi yönetimi, Yozgat il yönetimi, Burdur il yönetimi, Aydın il yönetimi, Tekirdağ il yönetimi görevden alındı. Önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik." ifadelerini kullandı
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