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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs bizim milli davamızdır

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs bizim milli davamızdır

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 12:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kıbrıs bizim milli davamızdır"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız" dedi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

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