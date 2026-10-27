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        DEAŞ'ın finans ayağına operasyon! 16 gözaltı!

        Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü adına 'Terörizmin Finansmanı Faaliyetleri' yürüttüğü belirlenen ve MASAK- HTS çalışmaları sonucunda şüpheli işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 09:17 Güncelleme:
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        DEAŞ'ın finans ayağına operasyon! 16 gözaltı!

        Terör örgütü DEAŞ'ın finansman faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen Ankara merkezli operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yurt dışında ve Türkiye'de yardım kampanyaları düzenleyerek Suriye'deki Hol Kampı'nda tutulan DEAŞ destekçilerine mali destek sağladıkları, yardım malzemeleri gönderdikleri ve mal varlığı dondurulan şahsa fon sağladıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince TEM Daire Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ ile bağlantıları deşifre edilen ve terör örgütü DEAŞ adına terörizmin finansmanı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 18 kişi tespit edildi.

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        MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri belirlenen 18 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı. Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        Ayrıca aramalarda iki kurusıkı tabanca, birçok yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ile yaklaşık değeri 2 milyon 135 bin lira olan para, döviz ve altına el konuldu.

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