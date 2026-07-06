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        Fabrikada yangın! Gökyüzünü duman kapladı!

        İzmir'de bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanın birçok noktadan görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:59 Güncelleme:
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        Fabrikada yangın! Gökyüzünü duman kapladı!

        İzmir'in Menemen ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

        DHA'nın haberine göre Menemen ilçesinde Camikebir Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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