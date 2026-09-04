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        Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası

        Mersin Limanı'nda içinde kimyasal madde bulunan bir konteynerin delinmesi sonucu sızıntı olduğu iddia edildi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        Limanda kimyasal sızıntısı iddiası

        Mersin Limanı'nda içesinde kimyasal madde bulunan bir konteynerin delinmesi sonucu sızıntı olduğu iddia edilirken, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi. İddiaya göre, yaşanan sızıntı nedeniyle limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu, çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı.

        Gazdan etkilendiği öne sürülen çok sayıda çalışan için bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ilgili kurum ekiplerinin de gönderildiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk ettiği bildirildi. Öte yandan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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