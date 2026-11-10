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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genel cerrahi asistanına bıçaklı saldırı!

        Genel cerrahi asistanına bıçaklı saldırı!

        Samsun'da meydana gelen feci saldırıda, genel cerrahi asistanı M.C.'yi sol kolundan bıçakla yaralayan M.F.İ. adlı şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Genel cerrahi asistanına bıçaklı saldırı!

        Samsun'un Atakum ilçesinde, genel cerrahi asistanı M.C.’yi (39) sol kolundan bıçakla yaralayan M.F.İ. (35), gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, Yenimahalle Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’ndeki bir apartmanın koridorunda meydana geldi.

        Uyuşturucu suçundan denetimi olduğu belirtilen M.F.İ., bir devlet hastanesinde genel cerrahi asistanı olan M.C.'yi sol kolundan bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı.

        Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinde denetimi kaçırdığını, daha önceden yaptığı gibi uyuşturucu karşılığında rapor almak istediğini ve aralarında bu sebeple anlaşmazlık olduğunu, doktorun ise kendi kendini bıçakladığını öne sürdü.

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