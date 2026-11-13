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        Haberler Gündem Güvenlik 14 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

        14 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

        İzmir merkezli, 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel kadın eğitim yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. 3 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 08:57 Güncelleme:
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        14 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "güncel kadın eğitim yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        14 KENTTE OPERASYON DÜZENLENDİ

        Ekiplerce İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 3 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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