14 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
İzmir merkezli, 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel kadın eğitim yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. 3 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu
Giriş: 13 Kasım 2026 - 08:57 Güncelleme:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "güncel kadın eğitim yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
14 KENTTE OPERASYON DÜZENLENDİ
Ekiplerce İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 3 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ