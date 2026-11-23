Karaman'ın Ermenek ilçesinde araçları çamura saplanınca yardım çağırmaya giden Mehmet Ali Göksu’dan (37) bir daha haber alınamadı. Göksu için arama çalışması başlatıldı.

GEZMEYE GİTTİ, KAYBOLDU

DHA'da yer alan habere göre; Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Mehmet Ali Göksu, arkadaşıyla birlikte dün saat 17.00 sıralarında Gımdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti.

ARAÇ ÇAMURA SAPLANDI

Burada araçları çamura saplanması üzerine Göksu, yardım çağırmak için ayrıldı. Göksu geri dönmeyince, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler ve bölgedekiler, Mehmet Ali Göksu için dağlık ve ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

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Şu ana kadar Göksu’nun izine rastlanılmazken, arama çalışmaları sürüyor.