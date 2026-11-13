15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde otomobilini sol şeritte durduran bir kişi, aracın üstüne çıkıp elindeki bayrak ve silahla slogan attı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay nedeniyle köprü yolu iki şeritli olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre otomobilini sol şeritte durduran bir kişi, aracın üstüne çıkarak sloganlar atmaya başladı.

Bir elinde Türk bayrağı ile Pakistan bayrağı bulunan şüphelinin diğer elinde ise silah olduğu görüldü.

Şüphelinin İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi.

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Güvenlik amacıyla sol ve orta şerit trafiğe kapatılırken, ekipler müdahale etti.

Son olarak şahıs, ekipler tarafından elindeki silahı alınıp ikna edilerek araç üzerinden indirildi.