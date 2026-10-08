20 yaşındaki genç aracında öldürüldü
Gaziantep'te 2 kişinin, otomobilinin önünü kesip pompalı tüfekle vurduğu 20 yaşındaki Ahmet Arda Reyhanlı, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan T.E. ve C.M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gaziantep'te olay, 2 Ekim’de Sam Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Arda Reyhanlı’nın (20) kullandığı otomobilin önü, daha önceden husumetli olduğu T.E. ve C.M.C. tarafından araçla kesildi.
'POMPALI' İLE ARACA ATEŞ AÇTILAR
DHA'daki habere göre şüpheliler, Reyhanlı’nın bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Reyhanlı, saldırıda ağır yaralandı.
GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Reyhanlı, buradaki müdahale sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
HAYATA 6 GÜN TUTUNABİLDİ
Tedaviye alınan Ahmet Arda Reyhanlı, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Reyhanlı’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Saldırının ardından kaçan T.E. ve C.M.C., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.