3 canını kaybetti! Enkaz altında can verdi
Mersin'de, tadilat yaptığı evde çöken merdivenin altında kalan 56 yaşındaki Cevdet Demetgül hayatını kaybetti. Demetgül'ün, Hatay'da meydana gelen depremde, eşini ve 2 kızını kaybettiği belirtildi
Giriş: 31 Ekim 2026 - 09:00 Güncelleme:
Mersin'de olay, dün öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Şahir Gülmen Mahallesi 2846 Sokak’ta meydana geldi.
ÇÖKEN MERDİVENİN ALTINDA KALDI
Bir taşeron inşaat firmasında çalışan Cevdet Demetgül (56), tadilat yaptığı evde dış merdivenin çökmesi sonucu beton parçalarının altında kaldı.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demetgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Demetgül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
DEPREMDE EŞİNİ VE 2 KIZINI KAYBETMİŞTİ
Cevdet Demetgül’ün Hatay’da 6 Şubat depremlerinde eşini ve 2 kızını kaybettiği belirtildi.
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ