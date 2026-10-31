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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 canını kaybetti! Enkaz altında can verdi

        3 canını kaybetti! Enkaz altında can verdi

        Mersin'de, tadilat yaptığı evde çöken merdivenin altında kalan 56 yaşındaki Cevdet Demetgül hayatını kaybetti. Demetgül'ün, Hatay'da meydana gelen depremde, eşini ve 2 kızını kaybettiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 09:00 Güncelleme:
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        3 canını kaybetti! Enkaz altında can verdi

        Mersin'de olay, dün öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Şahir Gülmen Mahallesi 2846 Sokak’ta meydana geldi.

        ÇÖKEN MERDİVENİN ALTINDA KALDI

        Bir taşeron inşaat firmasında çalışan Cevdet Demetgül (56), tadilat yaptığı evde dış merdivenin çökmesi sonucu beton parçalarının altında kaldı.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demetgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Demetgül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        DEPREMDE EŞİNİ VE 2 KIZINI KAYBETMİŞTİ

        Cevdet Demetgül’ün Hatay’da 6 Şubat depremlerinde eşini ve 2 kızını kaybettiği belirtildi.

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