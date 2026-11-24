4 yaşındaki Zeynep elma kurbanı oldu
Şanlıurfa'da, evinde elma yerken nefes borusuna elma parçası kaçan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Zeynep Cellud kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Küçük kızın hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu
Giriş: 24 Kasım 2026 - 14:18 Güncelleme:
Şanlıurfa'da olay, sabah saatlerinde, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Koçören Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Zeynep Cellud (4) iddiaya göre, evinde elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçtı.
ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre küçük çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Zeynep Cellud, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Zeynep Cellud’un hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.
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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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