Malatya'da kan donduran olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Zafer ve Orduzu mahallelerinde meydana geldi.

KADINLAR ARASINDA HUSUMET VARDI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan G.T., Ç.K. ve Z.Y. görüşmek amacıyla Zafer Mahallesi'nde bir araya geldi.

İKİ KADINI DA SİLAHLA VURDU

Burada Z.Y., Ç.K.'yi tabanca ile yaraladı. Z.Y. daha sonra Orduzu Mahallesi'ne geçerek G.T.'yi de ateşli silahla yaralayarak kaçtı.

TETİĞE BASAN KADIN ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Olayların ardından kaçan Z.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.