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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir kadın silahla 2 kadını vurdu

        Bir kadın silahla 2 kadını vurdu

        Malatya'da, aralarında husumet bulunan kadınlar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kadın yaralandı. Z.Y. isimli kadın tarafından vurulan G.T. ile Ç.K. hastanede tedavi altına alındı. Olayların ardından kaçan Z.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Bir kadın silahla 2 kadını vurdu

        Malatya'da kan donduran olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Zafer ve Orduzu mahallelerinde meydana geldi.

        KADINLAR ARASINDA HUSUMET VARDI

        İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan G.T., Ç.K. ve Z.Y. görüşmek amacıyla Zafer Mahallesi'nde bir araya geldi.

        İKİ KADINI DA SİLAHLA VURDU

        Burada Z.Y., Ç.K.'yi tabanca ile yaraladı. Z.Y. daha sonra Orduzu Mahallesi'ne geçerek G.T.'yi de ateşli silahla yaralayarak kaçtı.

        TETİĞE BASAN KADIN ARANIYOR

        İhbar üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

        Olayların ardından kaçan Z.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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