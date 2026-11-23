Bursa'da, İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Boğazköy Barajı’nın kırsal Hamzabey Mahallesi'nden baraja akan dere kenarında biriken çöpleri iş makinesi ile temizlerken, yarı çıplak halde erkek cesedi buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

DHA'daki habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Durmuş ile İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede cesedin, 25 Ekim’de kaybolan Emrah Gedik’e (33) ait olduğu tespit edildi. Olayı haber alıp gelen Gedik’in ablası Medine Gedik, kardeşinin cenazesini görünce sinir krizi geçirdi.

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ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Yarı çıplak halde bulunan ceset, Emrah Gedik’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.