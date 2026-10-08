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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nişan yüzüğünden sonra ölüme gittiler

        Nişan yüzüğünden sonra ölüme gittiler

        Çorum'da, 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından yürek yakan bir ayrıntı ortaya çıktı. Kazada can veren Ömer Cebeci ile Zehra Betül Yılmaz'ın, nişan yüzüklerini taktıktan sonra yaşanan kazada hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Çiftin acısı, ailelerini yasa boğdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        Nişan yüzüğünden sonra ölüme gittiler

        Çorum'da, 4 kişiyi hayattan koparan kaza, dün gece saat 00.30 sıralarında Çorum-İskilip karayolu Ceritbeli mevkiinde meydana geldi.

        Zehra Betül Yılmaz yönetimindeki otomobil ile Mert Üstünel idaresindeki cip, kafa kafaya çarpıştı.

        3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde bulunan Hüsra Lal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçlardan çıkarılan Ömer Cebeci ve Münevver Lal ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        BİR YARALI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Cebeci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Münevver Lal’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        YENİ NİŞAN YAPMIŞLAR

        Çorum-İskilip kara yolunda otomobille cipin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ömer Cebeci ile otomobil sürücüsü Zehra Betül Yılmaz’ın, pazartesi günü nişanlandıkları ortaya çıktı. Çiftin mutluluklarının ardından yaşanan kaza, ailelerini yasa boğdu.

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        DÜĞÜN HAZIRLIĞI İÇİNDEYDİLER

        Ömer Cebeci’nin yaklaşık 7 yıldır Kazakistan’da çalıştığı belirtildi. Düğün hazırlıkları için memleketi Çorum'a gelen Cebeci’nin cenazesi, İnalözü köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

        Kazada hayatını kaybeden nişanlısı Zehra Betül Yılmaz da dün öğle namazının ardından Çorum’da Ulu mezarlıkta düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

        CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

        Öte yandan kazada ölen Mert Üstünel için ise İskilip ilçesi Şeyh Yavsi Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

        Kazada hayatını kaybeden Mert Üstünel.
        Kazada hayatını kaybeden Mert Üstünel.

        Üstünel’in cenazesi, namazın ardından Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazada ölen 6 yaşındaki Hüsra Lal’ın cenazesinin ise ailesi tarafından Antalya’da toprağa verileceği belirtildi.

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