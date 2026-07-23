Sivas'tan 11'inci acı haber geldi!
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki Şehriban Öztürk yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından teslim alınan Öztürk'ün cenazesinin, Tokat'ın Almus ilçesi Gökköy'de toprağa verileceği öğrenildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:09 Güncelleme:
Tokat'ın Almus ilçesi Gökköy'de yaşayan Şehriban Öztürk'e (72) yaklaşık 1 hafta önce kene tutundu. Öztürk, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SİVAS'A SEVK EDİLDİ KURTARILAMADI
Buradan Tokat'taki hastaneye, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ TESLİM ALINDI
Yakınları tarafından teslim alınan Öztürk'ün cenazesinin, Almus ilçesi Gökköy'de toprağa verileceği öğrenildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.
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