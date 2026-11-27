Bursa'da alınan bilgiye göre, saat: 05.30 sularında Karacabey Bandırma karayolu Tavşanlı köyü yakınlarındaki yem tesisinde yangın çıktı. Tahıl kurutma makinesi içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

11 İTFAİYE ARACI SEVK EDİLDİ

İHA'daki habere göre olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kısmı merdivenli 11 araç sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmasının halen devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri de soruşturma başlattı. Tesisteki tahılların yandığı öğrenildi.