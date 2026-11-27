Yem fabrikasında büyük yangın
Bursa'da, yem fabrikasındaki tahıl kurutma makinesi içinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına, itfaiye ekipleri 11 araçla müdahale ediyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri de soruşturma başlattı
Giriş: 27 Kasım 2026 - 08:48 Güncelleme:
Bursa'da alınan bilgiye göre, saat: 05.30 sularında Karacabey Bandırma karayolu Tavşanlı köyü yakınlarındaki yem tesisinde yangın çıktı. Tahıl kurutma makinesi içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
11 İTFAİYE ARACI SEVK EDİLDİ
İHA'daki habere göre olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kısmı merdivenli 11 araç sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, söndürme ve soğutma çalışmasının halen devam ettiği bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili jandarma ekipleri de soruşturma başlattı. Tesisteki tahılların yandığı öğrenildi.
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