Adana merkezli 11 ilde 'Yıkamacılar' silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 106 şüpheliden 73'ü tutuklandı, 33'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Yıkamacılar’ silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü. Bu kapsamda; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Kasten yaralama’, ‘Örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma’, ‘Silahlı tehdit’, ‘Mala zarar verme’, ‘Nitelikli yağma’ gibi suçlardan 32 ayrı olaya karıştığı belirlenen 117 şüpheliyi tespit edildi.

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120 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, 6 Ekim'de Adana merkezli Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'da belirlenen 120 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda örgütün elebaşı Tolga Hoşgökdelen'in de aralarında bulunduğu 106 şüpheli, gözaltına alındı.

GAYRİMENKUL VE ARAÇLARINA EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 402 mermi, 390 kök Hint keneviri, bin 403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram bonzai, 3,2 gram amfetamin, 2 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon 500 bin lira değerindeki 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 lira değerindeki 12 araca el konuldu.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Tolga Hoşgökdelen'in de bulunduğu 73 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 33 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.