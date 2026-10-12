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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar’da evin çatısında elektrik akımına kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar’da evin çatısında elektrik akımına kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'da bir evin çatısında çalışma yaptıkları sırada elektrik akımına kapılan 35 yaşındaki Mehmet Sine hayatını kaybetti, M.K. ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        Çatıda akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir evin çatısında çalışma yaptıkları sırada elektrik akımına kapılan Mehmet Sine (35) hayatını kaybetti, M.K. ise ağır yaralandı.

        AKIMA KAPILDILAR

        Mehmet Sine hayatını kaybetti
        Mehmet Sine hayatını kaybetti

        DHA'daki habere göre olay; 10 Ekim akşamı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Mehmet Sine ile M.K., bir evin çatısında çalışma yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMDI

        Mehmet Sine ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        Mehmet Sine'nin cenazesi, Döğer beldesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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