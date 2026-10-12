Afyonkarahisar’da evin çatısında elektrik akımına kapılan iki kişiden biri hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da bir evin çatısında çalışma yaptıkları sırada elektrik akımına kapılan 35 yaşındaki Mehmet Sine hayatını kaybetti, M.K. ise ağır yaralandı
Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:23 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir evin çatısında çalışma yaptıkları sırada elektrik akımına kapılan Mehmet Sine (35) hayatını kaybetti, M.K. ise ağır yaralandı.
AKIMA KAPILDILARMehmet Sine hayatını kaybetti
DHA'daki habere göre olay; 10 Ekim akşamı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Mehmet Sine ile M.K., bir evin çatısında çalışma yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMDI
Mehmet Sine ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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Mehmet Sine'nin cenazesi, Döğer beldesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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