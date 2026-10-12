Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir evin çatısında çalışma yaptıkları sırada elektrik akımına kapılan Mehmet Sine (35) hayatını kaybetti, M.K. ise ağır yaralandı.

AKIMA KAPILDILAR

Mehmet Sine hayatını kaybetti

DHA'daki habere göre olay; 10 Ekim akşamı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Mehmet Sine ile M.K., bir evin çatısında çalışma yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMDI

Mehmet Sine ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Mehmet Sine'nin cenazesi, Döğer beldesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.