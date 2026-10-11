Antalya'nın Alanya ilçesinde oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ahmet Çatar'ın ardından Adem Tüysüzoğlu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece olayda ölü sayısı 2'e çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

DHA'daki habere göre olay; dün saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. H.T., Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Çatar, gece kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Ağır yaralanan Adem Tüysüzoğlu da kurtarılamadı. H.T.'nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, soruşturma devam ediyor.