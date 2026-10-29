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        Haberler Gündem Çanakkale'de denizde erkeğe ait cansız beden bulundu

        Çanakkale'de denizde erkeğe ait cansız beden bulundu

        Çanakkale'de denizde erkek olduğu belirtilen bir kişinin cansız bedeni bulundu. Kordon Boyu'ndaki Koltuk Barınağı mevkisinde denizde hareketsiz duran kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 13:03 Güncelleme:
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        Denizde erkek cesedi bulundu

        Çanakkale'de denizde erkeğe ait cansız beden bulundu.

        Kordon Boyu'nda bulunan Koltuk Barınağı mevkisindeki fenerin önünde denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

        Olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan cansız beden, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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        #Çanakkale
        #HABER
        #deniz
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