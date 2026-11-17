DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Çerçeve yasanın uygulanması ve İzleme Komisyonu’nun bir an önce kurulması gerektiğini Sayın Kurtulmuş’a anlattık. Bu komisyon sadece süreci izleyen bir yapı olmamalı; taraflarla görüşmeli, kamuoyunu bilgilendirmeli, sivil toplumun dahil olmasını sağlamalıdır. Yine toplumsal barışın inşasına da katkı sağlamalıdır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Açık açık söyleyeyim bu süreç 4 aşamadan oluşuyor. Birinci aşama silahların susmasıydı. Silahlar sustu, çatışmalar sona erdi ve çok şükür 2 yıldır tek bir gencimiz yaşamını yitirmiyor. Bu aşama gerçekleşti.

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İkinci aşama ise diyalog ve müzakere zemininin kurulabilmesiydi. Bugün konuşabiliyoruz, görüşebiliyoruz hem de tüm olumsuzluklara rağmen bunu sürdürüyoruz.

Üçüncü aşama hukuki ve siyasi çerçevenin oluşturulmasıdır. Bu konuda Meclis’te bir komisyon kuruldu, eksik de olsa bir yasa kabul edildi ve neticede istenen düzeyde olmasa da bir ilerlemenin olduğunu kabul etmek gerekir.

Dördüncü aşama ise demokratik siyasetin önünün açılması, temel hak ve özgürlüklerin sağlanmasıdır. İşte önümüzdeki iş budur. Yani ilk iki aşamayı geride bıraktık. Üçüncü aşamanın içerisindeyiz, dördüncü aşamanın ise kapısındayız" ifadelerini kullandı.

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'SEKRETARYASI GÜÇLENDİRİLDİ'

İmralı'daki gelişmeleri aktaran Bakırhan, "Öcalan’ın yeni yerine geçmesiyle birlikte çalışma koşulları değişti. Bunu buradan açık bir şekilde ifade edeyim. Kendisinin daha hızlı çalışabilmesi için sekretaryası güçlendirildi. Barış sürecinde silahsızlanmanın yerine hukuku ve siyaseti koymak gerekiyor.

Barış, siyasi iklim normalleştikçe zemin kazanır. Bugün şahit olduğumuz gibi kayyımlarla, gözaltılarla, basını susturmakla bu sürece katkı değil, zarar veririz. Normalleşme için çerçeve yasanın tüm yönleriyle hayata geçirilmesi, AİHM kararlarının uygulanması, kim olursa olsun siyasetçilerin tutuksuz yargılanması, kayyımların çekilmesi, demokratik siyaset hakkı, basın özgürlüğü ile ifade özgürlüğünün sağlanması gerekiyor.

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Gelecek güzel sözlerle yazılmaz. Bugüne kadar çok güzel sözler duyduk. Gelecek ileriye bakılarak değil, zamanında yazılır. Ciddiyetle, cesaretle ve büyük bir iradeyle Türkiye’nin geleceğini birlikte yazalım" diye konuştu.

Bakırhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un geçen hafta partisine gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirerek, "Çerçeve yasanın uygulanması ve İzleme Komisyonu’nun bir an önce kurulması gerektiğini Sayın Kurtulmuş’a anlattık. Bu komisyon sadece süreci izleyen bir yapı olmamalı, taraflarla görüşmeli, kamuoyunu bilgilendirmeli, sivil toplumun dahil olmasını sağlamalıdır.

Yine toplumsal barışın inşasına da katkı sağlamalıdır. Sürecin ilerlemesi açısından bunlar hayati önemdedir. Sayın Kurtulmuş eleştiri ve önerilerimize olumlu yaklaştı. Önümüzdeki günlerde İzleme Komisyonu’nun kurulmasını ve çalışmalara başlamasını bekliyoruz" dedi.