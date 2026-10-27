Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon: Belediye başkanı ve eşi de gözaltına alınanlar arasında!

        Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon: Belediye başkanı ve eşi de gözaltına alınanlar arasında!

        Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Belediye binası ve Şeniz Doğan'ın evindeki aramaların sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 09:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon

        Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi.

        Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

        Polisin, belediye binası ve Başkan Doğan'ın evindeki aramaları sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de kadına sokakta taciz iddiası; 'Utan biraz' diye bağırdı

        İSTANBUL (DHA) – KAĞITHANE'de yolda yürüyen M.S.'yi takip ederek elle tacizde bulunduğu öne sürülen M.B.B., kaçmaya çalıştığı sırada çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheliyi dövmek isteyen kişiyle, onu engelleyen kişi arasında çıkan tartışmada taraflar birbirlerine tokat attı.Şüphe...
        #Denizli
        #Merkezefendi
        #operasyon
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşsizlik verileri açıklandı
        İşsizlik verileri açıklandı
        İstanbul'da sağanak alarmı! Pendik'te korkutan görüntü!
        İstanbul'da sağanak alarmı! Pendik'te korkutan görüntü!
        Doblo yeniden 'Made in Türkiye' oldu
        Doblo yeniden 'Made in Türkiye' oldu
        Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz
        Sanchez: Avrupa'nın Galya köyü olmaktan gurur duyuyoruz
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 68 gözaltı
        Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 68 gözaltı
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        "Daltonlar"a 30 ilde eş zamanlı operasyon
        "Daltonlar"a 30 ilde eş zamanlı operasyon
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        Türkiye'deki bazı Apple ürünlerine zam
        Türkiye'deki bazı Apple ürünlerine zam
        Trump'tan seçimde hile ihbarına 1 milyon dolar ödül
        Trump'tan seçimde hile ihbarına 1 milyon dolar ödül
        Sigortasız işçi o belgeyi saklamalı
        Sigortasız işçi o belgeyi saklamalı
        Bengü'den itiraf
        Bengü'den itiraf
        Derbi sonrası saha karıştı!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Sanayide çalıştı bir yılda 50 kilo verdi
        Sanayide çalıştı bir yılda 50 kilo verdi
        Antalya'da hortum felaketi: 4 ölü, 1 yaralı!
        Antalya'da hortum felaketi: 4 ölü, 1 yaralı!
        Kaza yaptı
        Kaza yaptı