Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon: Belediye başkanı ve eşi de gözaltına alınanlar arasında!
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Belediye binası ve Şeniz Doğan'ın evindeki aramaların sürdüğü bildirildi.
Giriş: 27 Ekim 2026 - 09:41 Güncelleme:
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi.
Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
Polisin, belediye binası ve Başkan Doğan'ın evindeki aramaları sürüyor.
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