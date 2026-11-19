Evin 17 yaşındaydı...Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi
Aydın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Evin Şirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Düğünlerde şarkı söylediği öğrenilen genç kızın ölümüne neden olan kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Evin Şirip (17), hayatını kaybetti.
KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU
DHA'da yer alan habere göre kaza; dün saat 22.00 sıralarında Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana geldi. Gülseri Ç.'nin (22) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Evin Şirip'e çarptı.
Şirip, savrularak yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Evin Şirip, ekiplerin ilk müdahalesi ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
GENÇ KIZ KURTARILAMADI
Burada tedaviye alınan Şirip, bugün hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Düğünlerde şarkı söylediği öğrenilen Evin Şirip'in cenazesinin, memleketi Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.
Öte yandan Şirip'in ilçede arkadaşıyla buluşup, kahve içtikten sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Sürücü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.