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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te 5 katlı binanın teras katından düşen 4 yaşındaki Müslüm Efe hayatını kaybetti

        Gaziantep'te 5 katlı binanın teras katından düşen 4 yaşındaki Müslüm Efe hayatını kaybetti

        Gaziantep'te 5 katlı binanın teras katından düşen 4 yaşındaki Müslüm Efe Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesiyle yaşadığı binanın terasından aşağıya bakmaya çalışırken dengesini kaybettiği belirtilen Aslan'ın cenazesi, adli tıp işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 12:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        4 yaşındaki Efe hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5 katlı binanın teras katından düşen 4 yaşındaki Müslüm Efe Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre olay; önceki gün Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Müslüm Efe Aslan, ailesiyle birlikte yaşadığı 5 katlı binanın teras katından aşağıya bakmaya çalışırken dengesini kaybederek düştü.

        Olay sonrası ağır yaralanan Müslüm Efe, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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        Cenaze, Gaziantep adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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        #gaziantep
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