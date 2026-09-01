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        Haberler Gündem Yargı Gülistan Doku dosyasında 5. dalga operasyon: Gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı

        Gülistan Doku dosyasında 5. dalga operasyon: Gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasının 5'inci dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı. İlk gün adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanırken, A.K. ile V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen diğer 7 şüpheliden 1'i daha tutuklanırken, 6 şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 13:11 Güncelleme:
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        Doku soruşturmasında 1 tutuklama daha

        Gülistan Doku soruşturmasının 5’inci dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6’sının işlemleri sürüyor.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturma kapsamında 5’inci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, “Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı.” ifadelerini kullandı.

        Dün gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi’ne götürülmüştü. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanırken, A.K. ile V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Bugün ise diğer 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğer 6 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 30'a yükseldi.

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        #Gülistan Doku
        #Tunceli
        #Erzurum
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