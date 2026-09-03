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        Haberler Gündem Yargı İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 75'inci duruşma: Ara karar açıklaması bekleniyor

        İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 75'inci duruşma: Ara karar açıklaması bekleniyor

        İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 414 sanıklı davada, 75'inci gün başladı. Mahkemenin tutuklu 13 sanığın beyanlarını aldıktan sonra tahliye taleplerine ilişkin ara kararını açıklaması bekleniyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 11:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İBB davasında ara karar açıklanacak

        Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın 75’inci günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı. Mahkeme heyeti, tutuklu 13 sanığın beyanlarını aldıktan sonra tahliye taleplerine ilişkin ara kararını açıklayacak.

        ANKA'da yer alan habere göre; bu haftanın başından itibaren tutuklu 53 sanığın tahliye taleplerinin alınmasına devam ediliyor. Duruşmada, kalan 13 kişinin savunmalarına geçildi.

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        İlk olarak Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık savunma yaptı. Somut delil, tanık veya gizli tanık beyanı olmadan 1,5 yıldır tutuklu olduğunu belirten Ayık, "Medya AŞ’deki maaşım dışında tek bir kuruş uhdeme hiçbir zaman geçmemiştir. MASAK benim hakkımda bir rapor düzenlemedi.

        Hep anne babamla yaşadım. Bir evim, bir arabam yoktur. Banka kayıtlarım sanıyorum incelenmiştir. Şüpheli tek bir işlem yoktur. Çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutukluyum ama benim uhdeme geçen hiçbir menfaatim yoktur.

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        Dolayısıyla bir çıkarım da olmamıştır. Ben Kadir Topbaş döneminde işe başladım. Varlığından haberdar olmadığım bir örgüt yüzünden 1,5 yıldır çile çekiyorum" ifadelerini kullandı.

        Duruşma diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

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        #ibb
        #Ekrem İmamoğlu
        #İstanbul Büyükşehir Belediye
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